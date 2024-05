Gert Steinbäcker: Das ist doch wunderbar. So viel Lokalpatriotismus erlaube ich mir. Es ist eine angenehme Bewegung. Für mich hat aber der gesamte österreichische Fußball an Format gewonnen, meiner Meinung nach. Wir schauen bei Länderspielen schon lang nicht mehr so traurig aus wie noch vor zehn Jahren, und auch in der Liga wirkt es besser. Alles, was nun gestanden ist, ist aber nicht festgestampft. Es bewegt sich was.