Uschi Glas: „Ich bin für allen Unsinn bereit“

Ich finde diesen Schätzchen-Film noch immer hervorragend, der war auch ein Bombenerfolg, davon will ich gar keinen Abstand nehmen. Aber was mir auch klar wurde: Dass ich von Kindesbeinen an eine echte Rebellin war, und nicht ein nettes liebes angepasstes Schätzchen. Mein Vater hat sich schon schwer getan mit mir, weil ich immer alles in Frage gestellt habe: Warum? Warum ist das so? Warum darf man nicht widersprechen, wenn der Vater sagt, das ist, wie es ist? Wenn mein Vater gesagt hat: Das ist so, habe ich gesagt: Nee, das ist genau andersrum. Ich war eigentlich immer am Kämpfen, aber ich habe auch nur gemacht, was ich wollte und mich zu nichts überreden lassen. Im Nachhinein war das genau richtig. Natürlich war das nicht einfach, natürlich habe ich Tränen vergossen, wenn Leute gesagt haben: Die ist so stur, mit der kannst du nichts anfangen. Aber trotzdem sage ich auch den jungen Frauen immer: Bleibt euch treu. Horch hinein, was tut dir gut.