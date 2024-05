Der Chef in seinem Königreich

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Obst und Gemüse auf einem Wochenmarkt . *** Fruit and vegetables at a weekly market • Avanti/Ralf Poller via www.imago-images.de

In dieser Folge von „Kronprinz und Co“ fährt unser Obstverkäufer mit seinem Chef zur Großmarkthalle in Inzersdorf. Aber warum reagieren die Arbeiter, die dort am Fließband stehen, so eigenartig?

Heute hatte der Chef Geburtstag, und dagegen ist keiner immun. Punkt zwölf wurde er unruhig und zeigte auf die Kisten: „Ich kann diese runzligen Äpfel nicht mehr sehen“, sagte er. „Wir fahren nach Inzersdorf und holen neue.“

Wir fuhren los, und der Chef befahl, zwei Bierdosen aufzumachen. Alkohol ist am Steuer verboten. Aber erstens war es Bier und zweitens hatte er Geburtstag.

„Was halten Sie eigentlich von mir?“, fragte der Chef plötzlich.

„Sie sind mein Chef. Was soll ich da sagen?“, zog ich mich aus der Affäre. Erstens fällt es mir schwer, einem Mann ein Kompliment zu machen. Und zweitens fiel mir wegen dem Bier, das ich getrunken hatte, nichts Intelligentes ein.