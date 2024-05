Drucken

Vorlesen Hauptbild • Delcevo Municipality City Flag, Macedonia, Closeup View, 12.10.2020, Copyright: xfckncgx Panthermedia25927580 • fckncg via imago-images.de

Expedition Europa: Komischerweise wollte diesmal in der nordmazedonisch-bulgarischen Grenzstadt Delčevo niemand einen ausgemachten Blödsinn sagen.

Im Winter, da der Großteil Europas im härtesten Lockdown feststeckte, fuhr ich in die nordmazedonisch-bulgarische Grenzstadt Delčevo. Ich wollte damals den Identitätskonflikt verstehen, in dem das EU-Mitglied Bulgarien die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien blockiert, solange die sprachlich eng verwandte Nachbarnation nicht die Existenz einer bulgarischen Minderheit in die Verfassung schreibt. Goce Delčev (1872–1903) war ein Revolutionär aus dem ägäischen, heute zu Griechenland gehörenden Makedonien, der sich gegen das Osmanische Reich erhob. Er sprach „Bulgarisch“, nannte sich „Makedonier“ und „Bulgare“, unterschrieb die Autonomie-Parole „Makedonier den Makedoniern“ und praktizierte im Übrigen einen antinationalistischen Sozialismus.

Ich aß im Hotel Makedonija zu Abend

Die Straßenumfrage bei der Delčev-Büste an der Kreuzung zwischen der Fernstraße nach Bulgarien und der Hauptstraße ergab genialen Blödsinn. Mazedonien war damals eines von ganz wenigen europäischen Ländern mit halboffener Gastronomie. Knapp vor der Covid-Sperrstunde 18 Uhr aß ich im vollverglasten Café beim Hotel Makedonija zu Abend. Ich hatte in mein Reisetagebuch noch nicht mehr notiert als „Delčevo, am 19. Jänner 2021“, da wurde mir schon das erste Stamperl des herben Traubenschnapses „Lozova“ zugestellt.