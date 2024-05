Dominic Thiem beendet seine Karriere mit Saisonschluss

Seit Freitagmittag herrscht Klarheit: Dominic Thiem wird die große Tennisbühne verlassen und seine Karriere Ende 2024 beenden.

Um 12.02 Uhr trudelte die Nachricht ein, die Österreichs Sportlandschaft nachhaltig verändern wird. Dominic Thiem wird seine Karriere am Ende des Jahres beenden, gab der 30-Jährige in einem Video bekannt, das sein Bruder Moritz am Freitag in einer Whatsapp-Gruppe teilte.

„Ich habe eine sehr wichtige, sehr traurige, aber gleichzeitig auch sehr schöne Nachricht. Die Saison 2024 wird meine letzte sein. Ich werde danach meine Karriere beenden“, erklärte Thiem – und nannte zwei Gründe: „Primär wegen meinem Handgelenk, es ist leider nicht exakt so, wie es sein sollte. Und dann ist da noch dieses innere Gefühl meinerseits, dass das jetzt der richte Zeitpunkt ist, um aufzuhören.“ Er habe schon länger darüber nachgedacht, sei „.sehr zufrieden“ mit dem, was er erreicht habe.

Dominic Thiem auf seinem Lieblingsbelag: Sand. APA / dpa / Lukas Barth

Kaum ein rot-weiß-roter Athlet hat es zu mehr Weltruhm gebracht als Thiem. Der Tennisprofi aus Niederösterreich gewann insgesamt 17 Turniere auf der ATP-Tour, darunter die US Open 2020. Seine vier Finalteilnahmen bei Grand Slams sind nationaler Rekord. Seit einer Handgelenksverletzung 2021 (und weiteren folgenden gesundheitlichen Beschwerden) konnte Thiem jedoch nie wieder an seine Bestform anknüpfen. Vor rund sechs Wochen hatte der Lichtenwörther öffentlich gemacht, dass ihm sein rechtes Handgelenk erneut Schmerzen bereite.

Letzte Chance

Schon davor, Ende Jänner, hatte Thiem bei einer Pressekonferenz ganz klar angekündigt, dass er sich 2024 eine „letzte Chance“ gebe, um sich im Ranking der Weltrangliste deutlich Richtung Top 50 zu verbessern. Aktuell scheint die ehemalige Nummer drei in diesem auf Platz 117 auf und das „Zittern“ um die Teilnahme an den Hauptbewerben – auch bei kleineren Turnieren – ist weiterhin allgegenwärtig. Selbst auf Challenger-Niveau reichte es für Österreichs Sportler des Jahres 2020 in dieser Saison zu keinen zwei Siegen in Folge.

Thiems genießt in der Tenniswelt dennoch einen ungebrochen hohen Stellenwert. Novak Djokovic nannte ihn unlängst einen tollen Menschen, „der sehr gute Manieren und gute Werte hat. Er hat auf dem Platz immer Respekt gezeigt und sich immer Zeit für ein Hallo genommen.“ Desweitern sagte der 36-jährige Serbe: „Ich mag Dominic wirklich. Wir alle wissen, wie schwer es ist, (nach einer Verletzung, Anm.) zurückzukommen.“ Thiem habe spektakuläre Schläge, eine „unglaubliche einhändige Rückhand und auch Vorhand“.

Diese will der im September 31 Jahre alt werdende Thiem in den kommenden Monaten ein letztes Mal unter Beweis stellen.