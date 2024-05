Mitsteigern, Schätze sammeln!

22. bis 28. Mai: Contemporary Week im Dorotheum mit Moderne und zeitgenössischer Kunst, exquisiten Juwelen und Armbanduhren.

Die großen Frühjahrsauktionen des Dorotheums stehen vor der Tür. Bei der Contemporary Week werden im Palais Dorotheum Spitzenwerke von Alexej Jawlensky und Egon Schiele bis hin zu Kunst von Emilio Vedova, Gerhard Richter und Arnulf Rainer offeriert, ebenfalls hochwertiger Schmuck sowie Armbanduhren.

Bedeutende Arbeiten aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts versammelt die Auktion „Moderne“ am 22. Mai 2024. Das gilt für Gustav Klimts Bleistiftzeichnungen, darunter elaborierte Studien für die Gemälde „Wasserschlangen II“ („Auf dem Bauch liegender Halbakt nach rechts“) sowie für „Judith II“ („Sitzende von vorne“, 1908). Letzteres Bild wird öfter auch als „Salome“ betitelt.

Mit jener „Femme fatale“, schreibt Klimt-Expertin Marian Bisanz-Prakken, „verbindet die Protagonistin vor allem die wallenden Schleier, die auf Salomes berühmten Schleiertanz hinzuweisen scheinen“. Und weiter: Klimt scheine „in dieser lässig posierenden Sitzgestalt, deren Mimik einen Hauch von Dekadenz verspüren lässt, die perfekte Balance zwischen souveräner Leichtigkeit und formaler Disziplin gefunden zu haben. Getragen wird dieses Meisterwerk durch ein Höchstmaß an linearer Differenzierung.“

Gustav Klimt: „Sitzende von vorne“, um 1908. Dorotheum

Klingende Namen

Kräftig und minimalistisch-exakt wirkt die Strichführung bei Klimts Freund Egon Schiele, der 1918 mit schwarzer Kreide „Zwei Frauen“ festhielt. 1918 war für Schiele ein sehr produktives Jahr, führt der Dorotheum-Katalog, Jeanne Kallir paraphrasierend an, „aber es war auch sein letztes, bevor er im Oktober an der Spanischen Grippe verstarb. Das Streben nach größerer Einfachheit, das Erfassen eines Sujets mit einem Minimum an Linien dominiert die meisten dieser letzten Zeichnungen ebenso wie ein forschendes, aber irgendwie auch distanziertes Interesse an weiblicher Sexualität.“

Alexej Jawlensky: „Große Variation: Grüner Schimmer“, 1916. Dorotheum

Der expressionistische Stil kennzeichnet auch die Arbeiten des deutsch-russischen Malers Alexej Jawlensky. Er wirkte im Umfeld der von Wassily Kandinsky und Franz Marc gegründeten Künstlergemeinschaft „Der Blaue Reiter“. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs musste Jawlensky Deutschland verlassen. In seinem Schweizer Exil am Genfer See hielt er in zahlreichen Varianten den immergleichen Blick aus seinem Fenster fest – ähnlich der Abwandlung eines musikalischen Themas. Büsche und Bäume reduzierte er auf wenige wiederkehrende Farbflächen und abstrahierte Formen. Er ging dabei von der jeweiligen Stimmung der Natur aus und was diese in ihm auslöste – mittels, wie der Künstler sagte, „harter Arbeit und extremer Konzentration“. In die Auktion kommt eine „Große Variation: Grüner Schimmer“, wo der leinenstrukturierte Malgrund durch die Ölfarben scheint.

Unter den weiteren klingenden Namen: Alfons Walde, Carl Moll, Max Oppenheimer, Francis Picabia, Edward Cucuel.

Arnulf Rainer: „Braune Übermalung“, 1957. Dorotheum

Über-Maler

Eine einst bei seiner Retrospektive 1989 im Moma New York ausgestellte frühe, 1957 entstandene „Braune Übermalung“ von Arnulf Rainer ist eines der Highlights bei der Auktion „Zeitgenössische Kunst“ am 23. Mai 2024. Der Doyen der österreichi­schen Nachkriegskunst schuf die umfangreiche Werkgruppe der Übermalungen seit den 1950er-Jahren aus einem Prozess heraus: „Aus Unzufriedenheit korrigierte ich die Bilder dauernd, bis sie anfingen, immer dunkler zu werden. Daraus entwickelten sich ohne große Konzepte die Übermalungen“, so Rainer über Rainer. Die Serie entstand auf der Suche nach Ruhe jenseits der Gestik, nach dem Ausloten von Malgrund, Farbe und Bildrand.

Thematisch perfekt für die Frühjahrsauktionen mutet Mario Schifanos experimentierfreudiges Riesenformat „En Plein Air. Quadro per la primavera“ (dt. „Im Freien. Bild für den Frühling“) an. Der Künstler filtert das historische Landschaftsthema durch eine pop-impressionistische Ikonografie und versetzt Betrachtende in ein postmodernes Eden.

Emilio Vedova: „De America – 2“ aus dem Jahr 1976. Dorotheum

Wie Schifano weist Emilo Vedova Einflüsse der amerikanischen Gegenwartskunst auf, verbrachten beide Italiener doch einige Zeit in den Staaten. In rund 15 Jahren entstanden Bildserien Vedovas, von denen „De America“ 1976–1977 wohl eine der signifikantesten ist. Die Auktion hält die No. 2 dieser großformatigen, voller Energie scheinbar vibrierenden Leinwände parat, bei denen der Abstrakte Expressionismus eines Franz Kline oder Willem de Kooning Pate steht.

Licht ist das konstante Thema im Oeuvre des deutschen Zero-Künstlers Heinz Mack. Seien es die Spektralfarben des Lichtes, die er malerisch analysiert und komponiert wie in „Red Painting“ von 2005, sei es die changierende Oberflächenbeschaffenheit von Materialien und Elementen wie bei dem Lichtparavent „Das Meer“, wenn das Licht auf diesen trifft. Mit dieser Arbeit, einem feinmaschigen Aluminiumnetz zwischen zwei aufragenden Plexiglasscheiben, nahm Mack bereits 1972 die aktuellen Fotovoltaiksolarmodule gedanklich vorweg.

Angeboten werden weiters Werke von Antoni Tapies, Gerhard Richter, Carla Accardi, Christo, Victor Vasarely, Tony Cragg, Jonas Burgert, Herbert Brandl, Hubert Scheibl, Hermann Nitsch oder Maria Lassnig.

Haus Habsburg Diamantbrosche, um 1880. Dorotheum

Sisi-Brosche

Tiefrote Rubine und funkelnde Altschliffdiamanten zieren eine Brosche aus dem Hause Habsburg, zu ersteigern bei der Dorotheum-Juwelen-Auktion am 23. Mai 2024. Das Schmuckstück gehörte einst Kaiserin Elisabeth von Österreich. Diese schenkte es ihrer Lieblingstochter Marie Valerie anlässlich deren Verlobung mit EH Franz Salvator von Österreich-Toskana. Die Ausführung wird dem k. u. k. Hofjuwelier Köchert zugeschrieben. Neben weiteren Stücken aus altem europäischen Adelsbesitz wird auch ein Chantecler Diamantcollier mit insgesamt 35 ct Saphiren offeriert.

Höhepunkte sind weiters ein Natural Fancy Vivid Yellow Diamantring mit 12,34 ct und dazu passende Ohrringe. Edle Kreationen aus den Häusern Bulgari, Cartier oder Van Cleef & Arpels runden das Angebot ab.

Meister der Uhrmacherkunst

An die 200 exklusive Uhren – von Patek Philippe, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Glashütte, IWC Schaffhausen, Tag Heuer, Hublot, Omega, Chopard, Cartier u. v. m. – bietet die Dorotheum-Auktion am 28. Mai 2024. Mit 37 Modellen bildet Rolex einen Schwerpunkt der Versteigerung. Darunter das Modell Oyster, die erste Uhr auf dem höchsten Berg der Welt, 1953 bei der Erstbesteigung des Mount Everest. In die Zeit um 1951 versetzt ein seltener Chronograph von Patek Philippe (Ref. 1579). Wegen der besonderen Form der Bandansätze wird das Modell unter Sammlern auch „Spider Lugs“ (Spinnenbeine) genannt.

Diesen Kunstschätzen sollte man Beachtung schenken – und vielleicht bald einen Platz in den eigenen vier Wänden …