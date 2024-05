Wie gut ist eigentlich Klaus Mäkelä?

Der Dirigent macht in Windeseile Karriere, führt bedeutende Orchester in Chicago und Amsterdam, enttäuscht aber, live in Wien, mit großen Symphonien von Bruckner und Mahler.

Hochtalentiert, fleißig und ehrgeizig. So ließe sich der zuweilen als Jüngster unter den heutigen Stardirigenten apostrophierte Klaus Mäkelä charakterisieren. Seit 2020 ist der heute 28-Jährige Chefdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra, seit 2021 übt er diese Funktion zusätzlich beim Orchestre de Paris aus. Mit diesem wird er im Juni zwei Abende im Wiener Konzerthaus bestreiten, bei Brahms‘ Doppelkonzert auch den Cellopart ausführen. Denn Mäkelä hat an der Sibelius-Akademie in Helsinki nicht nur Dirigieren bei Jorma Panula studiert, sondern auch Cello.

Ab Herbst: Chicago und Amsterdam

Ab Herbst 2027 wird er die Karriereleiter noch höher steigen, er übernimmt die Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und dem Royal Concertgebouw Amsterdam. Davor wird er bei den Wiener Philharmonikern debütieren. Prominenter geht es nicht.

Längst verfügt Mäkelä auch über einen Exklusivvertrag bei einer renommierten Plattenfirma. Nach seiner Gesamteinspielung der Sibelius-Symphonien mit Oslo Philharmonic ist zuletzt eine Aufnahme der Russischen Ballette von Strawinsky mit dem Orchestre de Paris herausgekommen sowie, wiederum mit seinem Orchester aus Oslo, das Erste Prokofieff-Violinkonzert und das Sibelius-Konzert mit Janine Jansen als Solistin.

Ob diese Vielfalt an Aktivitäten in der alten, künftig auch der neuen Welt diesem jungen Gipfelstürmer genug Zeit, vor allem die nötige Muße lassen, um all die unterschiedlichen Projekte so zu realisieren, wie man es von einem ersten Mann erwarten muss? Umso neugieriger war man auf seine beiden Auftritte mit dem Concertgebouw Orkest Amsterdam im Wiener Musikverein. Dort debütierte er im Vorjahr an der Spitze des Orchestre de Paris mit Sibelius und Berlioz.

Große Vorlagen: Bruckner und Mahler

Für das Gastspiel mit den Amsterdamern führte Mäkelä mit Bruckners Fünfter und Mahlers Dritter zwei besonders anspruchsvolle Herausforderungen im Gepäck. Beide Komponisten zählen zur DNA der exzellenten Niederländer, dank einiger ihrer früherer Chefdirigenten. Wie dem eng mit Mahler verbundenen Willem Mengelberg, Bernard Haitink, Riccardo Chailly oder Mariss Jansons, der mit seiner konzentrierten Arbeit den Klangkörper in die oberste Weltspitze geführt hat. Auch wenn sie die letzte Zeit ohne Musikdirektor auskommen mussten, konnten diese hervorragenden Musiker ihre hohe Qualität halten.

Das zeigte sich vor allem am ersten Gastspielabend, bei Bruckners Fünfter. Nicht ganz so makellos gelang der Folgende, mit Mahlers Dritter. Nicht auszudenken, hätte Mäkelä nicht dieses glänzende Orchester zur Verfügung gehabt, dem dieses Repertoire seit Jahrzehnten bestens vertraut ist. Nicht nur einmal an diesen Abenden dachte man, ob es nicht klüger gewesen wäre, die Musiker weniger an die Kandare zu nehmen, ihnen mehr Freiheit für ein natürlicheres, selbstverständlicheres Ausspielen des Melos zu lassen.

Kampf um Bruckners Idiom

Vor allem bei Bruckner zeigte sich, dass Mäkelä nur wenig Antennen für die Idiomatik dieser Musik besitzt. Sich vorrangig auf die gewaltigen Klangentladungen dieser Fünften zu konzentrieren, diese dann mit besonderer Lautstärke realisieren zu lassen, ist zu wenig, um ihrem vielschichtigen Kosmos gerecht zu werden. Auch die Pausen sind mehr als bloße Zäsuren, vielmehr wohl überlegter Teil einer auf Weite wie Tiefe und Dichte ausgelegten Dramaturgie. Und so oberflächlich, wie es diesmal zu hören war, darf man sich der differenzierten Kontrapunktik des Finales nicht nähern. Auch dass die einzelnen Sätze motivisch wie thematisch miteinander verknüpft sind, ließ Mäkeläs Darstellung bloß in Ansätzen erkennen.

Hätte man beim Stirnsatz von Mahlers Dritter nicht deren thematische Verwandtschaft mit dem Finale der Ersten Brahms deutlicher hervorkehren müssen? Auch dass der zweite Satz dieser Mahler-Symphonie stimmungsmäßig von Schubert, vor allem von der Atmosphäre der Wunderhorn-Lieder inspiriert ist, drang in dieser ebenfalls mehr auf Effekt denn Gehalt fokussierten Lesart nur schemenhaft durch. Wie überhaupt Mäkelä - wie im Übrigen schon bei Bruckner – nur wenig Ambition für ein eindringliches Ausloten von lyrischen Passagen zeigte. Die Idee, fehlende persönliche Beziehung durch ausführliche Tempi und beinahe überbordende Sentimentalität wettzumachen, wie er es mit dem sich bald spannungslos dahinziehenden Finalsatz dieses Mahler vorzeigte, erwies sich als das falsche Konzept. Gewohnt souverän exekutierten die Damen des Singvereins und die Wiener Sängerknaben ihre Parts, mehr distanziert als verinnerlicht präsentierte Jennifer Johnston ihr Solo. Schade, die Erwartungen an beiden Abenden waren ungleich höher.