Im Sales geht es darum, Prozesse replizieren zu können

Norbert Haslacher: Wir haben das analysiert im Rahmen des Börsegangs 2019 in Frankfurt und Wien und uns stark mit dem Thema Strategie auseinandergesetzt. Und auch, ob wir zusätzlich zum sicherheitskritischen Behördenmarkt auch in den Commercial Markt gehen wolen. Wir sind darauf gekommen, dass die Organisation der Frequentis-Gruppe, egal ob sie in den USA oder in Brasilien oder irgendwo in Singapur oder in Wien hineinschauen, in allen Teilen der Wertschöpfungskette auf den sicherheitskritischen Public Sector ausgerichtet ist. Das beginnt im Vertrieb und im Offer-Prozess. Unsere Aufträge werden im Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren gegeben. Wir messen übrigens die mittlerweile in Wachstum in Zentimeter, gemessen an der Stärke der Ausschreibungsunterlagen, weil die Vergabeverfahren werden immer komplexer. Das ist eine Sales-Offer-Struktur, die eben gar nicht kompetitiv wäre im Commercial-Markt.