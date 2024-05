Und als Nächstes ein Ulli-Sima-Wäldchen auf dem Stephansplatz!

Der Michaelerplatz in Wiens Zentrum.

Der Michaelerplatz in Wiens Zentrum. Jana Madzigon

Auf dem Wiener Michaelerplatz haben Bagger und Presslufthammer eine Debatte abrupt beendet, noch bevor sie spannend wurde.

Hündchen lieben Bäumchen. Sie werden ihn lieben, den neu gestalteten Michaelerplatz. Wieder ein paar Bäume für Wiens Innenstadt. Die beschert uns allen die vielleicht am meisten unterschätzte Stadträtin, Ulli Sima.

Mehr lesen Bagger beenden die Michaelerplatz-Debatte

Länger als ihr Chef, Michael Ludwig, gehört sie, an Lebensjahren jünger als der Bürgermeister, der Stadtregierung seit unglaublichen 20 Jahren an. Sie kennt die Mechanismen von Stadt und Politik, hat ihre Beamtenschaft gut im Griff. Ulli Sima weiß sich durchzusetzen. Als für die Stadtplanung Zuständige lässt sie einmal Bäume hier, dann wieder Sträucher dort pflanzen, lässt Radwege ausbauen oder neu anlegen, führt Nebelduschen und Wasserspiele in das urbane Mobiliar ein.

So weit, so unverdächtig.