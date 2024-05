Der erste Schrei verrät, wenn etwas nicht passt

Medizin. Die Laute eines Neugeborenen erlauben Rückschlüsse auf dessen Gesundheit. Ein Grazer Team bestimmt an Aufnahmen von Frühgeborenen deren Lungenfunktion.

Den ersten Fußabdruck des Babys hat fast jede Familie zu Hause. Doch wer hat eine Erinnerung an den ersten Schrei? Wenn nicht die ganze Action auf Video ist, gibt es keinen Beleg, wie die ersten Laute geklungen haben. Dabei steckt darin eine Menge Information. Florian Pokorny von der Med-Uni Graz will an den Lauten der Neugeborenen ihre Gesundheit bestimmen.

Er entwickelt eine Audio-Analyse, die an über 6000 Parametern der ersten Lautäußerungen den Entwicklungsstand der Lunge und mögliche Erkrankungen erkennt. Nach dem Elektrotechnik-Studium an der TU Graz spezialisierte sich der Toningenieur auf Sprachsignalverarbeitung und maschinelles Lernen. „In meiner Doktorarbeit habe ich die automatische Früherkennung von Entwicklungsstörungen anhand von Lautäußerungen beforscht“, sagt Pokorny. Da ging es speziell um das Autismus-Spektrum und eine seltene genetische Erkrankung (Rett-Syndrom), bei denen jeweils das erste Lebensjahr unauffällig verläuft. In Home-Videos der betroffenen Familien filterte Pokorny im Nachhinein die Laute der Babys heraus, um etwaige Auffälligkeiten zu entdecken. Zusätzlich erhielt er Daten von Kindern mit und ohne Autismus aus einer schwedischen Langzeitstudie.