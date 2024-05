Wir haben ja in Europa alle das gleiche demografische Problem. Das führt natürlich dazu, dass die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften eine bessere Verhandlungsposition haben und solche Forderungen potenziell auch durchsetzen können. Die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer ist da. Aber aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive stellt uns das vor Herausforderungen. Letztendlich bedeutet es, dass wir deutlich mehr Investitionen in technologischen Fortschritt brauchen und auch bekommen werden. Die Unternehmen werden Arbeit durch Automatisierung und Digitalisierung ersetzen. So können sie den Bedarf an Arbeitskräften reduzieren und ihn in Einklang mit dem sinkenden Angebot an Arbeit bringen. Das wird zu einem Strukturwandel führen. Arbeitskräfte, die in ihren Branchen weniger gebraucht werden, werden sich umschauen müssen. Allerdings wird die Nachfrage nach Arbeit hoch bleiben. Wenn die Menschen sich verändern wollen und können, dann droht keine Arbeitslosigkeit. Die Politik sollte diesen Strukturwandel begleiten, sodass keine Frustration entsteht, sondern die Menschen in gute Arbeit finden.