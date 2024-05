„Es braucht immer Dialog und Respekt“

Bei den jüngsten Demonstrationen an der University of California, UCLA, gab es auch Festnahmen.

Bei den jüngsten Demonstrationen an der University of California, UCLA, gab es auch Festnahmen. Getty Images / Mario Tama

Alexandra Lieben forscht an der UCLA, Los Angeles, zu Konflikten – und wurde jüngst Zeugin der Ausschreitungen.

Der Schock über die Eskalation sitzt tief. Sie sei noch immer erschüttert, sagt Alexandra Lieben. Das Büro der gebürtigen Österreicherin liegt direkt um die Ecke von der Royce Hall, dem wohl berühmtesten Gebäude der renommierten University of California (UCLA), Kalifornien, das vergangene Woche Schauplatz gewalttätiger Ausschreitungen zwischen propalästinensischen und proisraelischen Demonstrierenden war.

Schutz für Studierende fehlte

Sie habe es gut gefunden, dass die UCLA den Studierenden erlaubt hatte, ihr Camp zu bauen, so Lieben, die kürzlich zur Präsidentin von Ascina, dem Netzwerk österreichischer Forschender in Nordamerika, gewählt worden ist: „Gerade an einer Uni müssen alle ihre Meinung äußern können, und man muss auch verschiedene Meinungen tolerieren.“ Doch man hätte die Studierenden besser schützen müssen, als eine Gruppe von außen eindrang – und Feuerwerkskörper und Glasflaschen flogen: „Das ist zu spät passiert. Da wird noch einiges hinterfragt werden müssen.“ Der Konflikt hatte sich quasi direkt vor den Augen der Konfliktforscherin entladen. Lieben befasst sich als stellvertretende Leiterin des Burkle Centers der UCLA mit Fragen zu internationalen Beziehungen und Außenpolitik, freilich aus Perspektive der USA.