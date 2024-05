Im Schatten der Schlote

Die Kölner blicken neidisch über den Rhein zum Lokalrivalen ins nahe Leverkusen. Während es mit dem FC abwärts geht, geht es dort aufwärts. Kann das mit rechten Dingen zugehen?

In der Karnevalsstadt Köln wähnen sich die rheinischen Jecken zuweilen im Mittelpunkt des Planeten, zumal in der „fünften Jahreszeit“. Die Kathedrale, das Kölsch und der 1. FC – das ist die Dreifaltigkeit, um die sich ihre Welt dreht. Der Dom – das Wahrzeichen der Stadt – steht wie eh und je wie ein Fingerzeig Gottes zwischen Rhein und Bahnhof, und das Bier fließt in Strömen, wie der Fluss in die niederländische Mündung in die Nordsee. Das ist der Lauf der Dinge.

Nur mit dem einst ruhmreichen 1. FC Köln, dem Klub Wolfgang Overaths, Toni Schumachers und Lukas Podolskis, geht es abwärts. Er steht vor dem Abstieg in die zweite Bundesliga, und darüber vergießen die Kölner manch Träne und noch mehr Kölsch. Der Duft von Kölnisch Wasser kann die Misere nicht kaschieren.

Umso bitterer, da im Schatten des Doms und der Fabrikschlote der rechtsrheinische Lokalrivale zur Nummer eins aufgestiegen ist. Unter Wunderwuzzi Xabi Alonso steuert Bayer Leverkusen das Triple an: Titel und Trophäen in Meisterschaft, Cup und Europa League. Längst wissen nicht nur Rom und Bergamo, wo Leverkusen liegt: Die Stadt im Bergischen Land hat es auf die Weltkarte des Fußballs geschafft. Die Werkself, 49 Spiele in Serie ungeschlagen, möbelt den Ruf der Chemiefirma auf. Einige fragen sich womöglich, ob Bayer die Fußballer mit Doping in den letzten Spielminuten beflügelt. Derweil hilft sie den Kölnern mit zwei Wundermitteln über den Weltschmerz hinweg: Aspirin und Alka Seltzer.

