Was Österreichs Bundesliga mit der Formel 1 eint

Seriensiegern wird nicht nur Applaus zuteil, ihre Überlegenheit begleitet irgendwann auch der Makel der Monotonie. Egal, ob Formel 1 oder Fußball, Abwechslung ist immer gut. Österreichs Fußball steht jetzt vor der Wachablöse. Wird er dadurch besser?

Abwechslung ist immer gut. Was ist eine Sportart wert respektive welches Interesse generiert eine Liga, wenn immer, geradezu ausnahmslos nur ein Klub, ein Fahrer oder immer der gleiche Rennstall gewinnt? Es mutet absurd an, aber in gewisser Weise haben die monotone Formel 1 und Österreichs Fußballbundesliga da gar etwas gemein. Sie lieben Seriensieger, sogar kommen sie aus dem gleichen „Stall“: dort der Niederländer Max Verstappen, da der Fußballklub aus Salzburg.

Ihren Erfolgen liegt zweifellos tiefergehende Arbeit zugrunde. Es beginnt bei besseren Transfers der jeweiligen „Zangler“, Pardon: Techniker, Ingenieure, PS-Talente oder Trainer, Sportdirektoren, Spieler. Natürlich spielt Geld eine tragende Rolle, mit größeren Ressourcen lässt sich leichter ein größeres Zielfeld abstecken. Auch eint beide Sparten der Auftritt, die Vermarktung, das Streben nach Wahrnehmung im internationalen Geschäft.