Der internationale Vermögensverwalter Comgest mit Hauptsitz in Paris investiert langfristig und spekuliert nicht auf rasche Kursgewinne. Produktspezialist Wolfgang Fickus erklärt, warum sich eine solche Anlagestrategie gerade in schwierigen Zeiten bewährt.

Politische Krisen, ein konjunkturell herausforderndes Umfeld, Inflation und ein Super-Wahljahr. Diese Dynamiken nehmen auf den Kapitalmarkt Einfluss. Mit welchen Strategien man in Zeiten eines volatilen Finanzmarkts dennoch erfolgreich sein kann, erörterte Wolfgang Fickus, Produktspezialist beim internationalen Vermögensverwalter Comgest, mit Eva Komarek, „Die Presse“.

Sorgfältige Auswahl der Unternehmen

Comgest investiert ausschließlich in Aktien nach dem Bottom-up-Prinzip, dafür werden Unternehmen sorgfältig ausgewählt. „Wir sehen uns sehr wenige Unternehmen genauer an und möchten nichts mit der Makro-Ökonomie zu tun haben“, erklärt Fickus, „Wir treffen also keine volkswirtschaftlichen Vorhersagen, sondern suchen Unternehmen, die auch in schwierigen Zeiten wachsen.“ Dazu zählen starke Marken etwa im Luxusgütersegment wie Hermès und Ferrari, oder Betriebe mit hoher Innovationsfähigkeit, wie Novo Nordisk im Healthcare-Sektor. Dabei ist die Investitionsstrategie nicht auf einige Jahre, sondern auf Jahrzehnte angelegt: „Diese Unternehmen kennen wir sehr genau und lange, zudem treffen wir uns regelmäßig mit deren Management.“ Aber auch kleinere Unternehmen finden sich in der Produktpalette von Comgest. Insgesamt gibt es vier Europa-Strategien, die auf Firmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung fokussieren.

»Das aktive Management hat sich in all unseren Fonds langfristig als positiv erwiesen.« Wolfgang Fickus Comgest

Der Comgest Growth Europe ist einer der renommiertesten und ältesten Fonds, existiert seit 1989 und erzielt im langjährigen Durchschnitt nach Kosten eine Überrendite von etwa vier Prozent: „Das aktive Management hat sich in all unseren Fonds langfristig als positiv bewahrheitet.“ Unterstrichen wird der Erfolg der Comgest-Strategie durch starke Comebacks nach Krisen wie Corona oder der Zinsschraube. Vermieden werden dabei Investments in Banken, Energie- und Rohstoffunternehmen, da diese sehr sensibel auf die Makro-Ökonomie reagieren.



Ein Baustein zum Erfolg ist, dass sich die Fondsgesellschaft Comgest zur Gänze im Eigentum der Mitarbeiter befindet, was einer der Gründe ist, der die Experten im Unternehmen hält: „Das Kapital wird langfristig aufgebaut und die Zielrichtung ist, dass unsere Teams lange zusammenarbeiten.“

Zur Person „Die Presse“ Wolfgang Fickus ist Produktspezialist und Investor Relations Manager im Pariser Hauptquartier von Comgest. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln und der London Business School und erlangte einen CEMS Master in Internationalem Management. Zudem ist er zertifizierter Chartered Finance Analyst (CFA®). Seine Expertise umfasst die Aktienfondsproduktpalette und die aktuelle Kapitalmarktlage.

Zum Unternehmen Seit seiner Gründung 1985 verfolgt der französische Vermögensverwalter Comgest mit Hauptsitz in Paris einen nachhaltigen, langfristigen Anlageansatz. Der Fokus liegt auf Qualitätswachstum durch Bottom-up-Fundamentalanalysen. 90 Prozent der Mitarbeiter sind Partner von Comgest, was es erlaubt, ohne Vorgaben bezüglich Benchmarks, Länder oder Sektoren zu investieren.