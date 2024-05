Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni steht an der Spitze der Liste ihrer Partei Fratelli d‘Italia für die EU-Parlamentswahlen, strebt dort aber kein Mandat an.

Arianna Meloni gilt als wichtige Beraterin ihrer Schwester. Sie hat mehrere Wahlkampfauftritte geplant, während Premierministerin Giorgia Meloni, die ihre symbolische Spitzenkandidatur groß inszeniert hatte, mit Regierungsarbeit beschäftigt ist.

Arianna Meloni, ältere Schwester der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, zieht in den EU-Wahlkampf. Zwar ist die 48-Jährige keine Kandidatin für die EU-Wahlen, die in Italien am 8. und 9. Juni stattfinden, sie wird jedoch im Namen ihrer Schwester an Wahlkampfveranstaltungen ihrer postfaschistischen Regierungspartei Fratelli d'Italia (FdI - Brüder Italiens) teilnehmen.

Premierministerin Meloni wird wegen ihrer politischen Verpflichtungen keine Zeit für den Wahlkampf haben, in den sie als Spitzenpolitikerin ihrer Partei zieht, teilte die Partei mit. Den Wahlkampf führt für sie die ältere Schwester, die seit August für das politische Sekretariat der Brüder Italiens verantwortlich ist. Ab Montag startet Arianna Meloni eine Italien-Tour mit fünf Wahlkampfauftritten in verschiedenen Städten. Sie ist in der Partei u.a. für die Mitglieder- und Wählerlisten verantwortlich und kümmert sich um die Kommunikation.

Schwester gilt als einflussreiche Beraterin

Arianna Meloni ist mit dem Fdl-Spitzenpolitiker Francesco Lollobrigida verheiratet, der in der Regierung als Landwirtschaftsminister amtiert. Sie gilt als einflussreiche Beraterin der Premierministerin. Fratelli d'Italia wurde 2012 von Giorgia Meloni und Lollobrigida gegründet. Mit 26 Prozent der Stimmen siegte sie bei den Parlamentswahlen im September 2022 und ist die stärkste Partei der in Rom regierenden Mitte-Rechts-Allianz.

Mit ihrer Kandidatur macht die Regierungschefin die EU-Wahlen zu einem Test ihrer Regierung, die sie im Oktober 2022 auf die Beine gestellt hatte. „Ich will die italienischen Wähler fragen, ob sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Wenn sie es sind, bitte ich sie, zu wählen und meinen Namen auf den Wahlzettel zu schreiben“, so Meloni bei der Ankündigung ihrer Kandidatur am 28. April in der Adria-Stadt Pescara. Italiens erste Regierungschefin äußerte die Hoffnung, dass mit ihrer Kandidatur die Vertretung ihrer Partei im EU-Parlament zunehmen werde. (APA)