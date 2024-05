Sag mir, wann das Windrad steht

Wetterprognosen sind zentral, um die Versorgung mit Energie aus Wind oder Sonne zu planen. Die Berechnungen sollen künftig stärker mit Vorhersagen zum Klimawandel gekoppelt werden. Künstliche Intelligenz hilft dabei.

Wie wird das Wetter heute? Eine nur scheinbar einfache Frage, die Antwort soll morgens etwa bei der Wahl der richtigen Jacke helfen. Doch hinter den Prognosen stecken komplexe Berechnungen mit weitreichender Bedeutung. Sie werden etwa für den vermehrt auf nachhaltige Energieformen setzenden Strommarkt immer wichtiger. Denn das Netz muss stabil bleiben, selbst wenn der Wind einmal nicht mehr weht oder Wolken aufziehen und kaum Energie eingespeist wird. Und auch, wer eine PV-Anlage am Dach – oder neuerdings immer häufiger ein Panel am Balkon – hat, will wissen, für wann er Waschmaschine oder Geschirrspüler programmieren soll, um den eigenen, nachhaltigen Strom zu nutzen. Der Blick in die Zukunft ist damit auch essenziell für die Energieversorgung und als Entscheidungsgrundlage für die Errichtung neuer Infrastruktur – im Großen wie im Kleinen.

„Die Herausforderung ist: Wie können wir Analysen und Prognosen für Wetter- und Klimaszenarien so aufbereiten, dass wir für erneuerbare Energien – aktuell und auch in Zukunft – gut gerüstet sind?“, sagt die promovierte Meteorologin Irene Schicker. Eine große Aufgabe für Geosphere Austria (vormals ZAMG), die den meteorologischen und klimatologischen Dienst Österreichs betreibt. Dafür reicht ein einzelnes Projekt nicht aus. Daher hat man, passend zum Thema, ein „Umbrella“ (Regenschirm, engl.)-Projekt definiert, das nun für den vom Klimaschutzministerium im Juni vergebenen Staatspreis Technologie nominiert ist.