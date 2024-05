Warum heißt Schilling eigentlich Schilling?

De Agostini via Getty Images

Das Wort für die frühere österreichische Währung hatte einst noch eine völlig andere Bedeutung.

Als österreichische Währung wurde er schon 2002 abgelöst, dennoch ist gerade viel von Schilling die Rede. Während man die Genese des Wortes Euro recht gut kennt, ist der Ursprung von Schilling nicht ganz so eindeutig. Natürlich, dass es schon im Mittelhochdeutschen schillinc und im Gotischen skilligs gab, das ist bekannt. Doch will man sprachlich weiter zurückgehen, stößt man irgendwann an eine Wand.

Eine mögliche Herleitung kommt von (s)kel, einem indoeuropäischen Wort für schneiden, im Sinne davon, dass von einem Metallstab ein Stück abgeschnitten wird. Eine weitere Erklärung ist, dass dahinter ein alter Begriff steckt, der sich auch im Schild wiederfindet. Und dass damit ein Medaillon bezeichnet wird, was ja der Form einer Münze nicht ganz unähnlich ist. Gestützt wird diese These auch dadurch, dass etwa die alte französische Silbermünze Écu oder der bis 2001 in Portugal verwendete Escudo sich vom lateinischem scutum, dem Schild, ableiteten. Wirklich eindeutig geklärt ist die Herkunft des Schilling aber jedenfalls nicht.

Verwendet wurde das Wort Schilling zum einen für eine Münze von wechselndem Wert, für Geld im Allgemeinen (etwa in der Redewendung „Schatz und Schilling“), aber auch als Zahlmaß. So wurde Schilling etwa gebraucht, um eine Anzahl von etwas zu bezeichnen, also etwa ein Schilling Wasser – gemeint waren 12 lederne Schläuche gefüllt mit Wasser. Tatsächlich wurden oft 12 oder 30 Stück von etwas als Schilling zusammengefasst.

Womit wir bei einer weiteren Bedeutung landen, die heute kaum mehr bekannt ist: Dass nämlich Schilling einst auch eine Bezeichnung für eine Prügelstrafe war – wohl zunächst angelehnt an die Zahl der Schläge, also etwa 12 oder 30. In zahlreichen Texten, unter anderem von Martin Luther, aber auch von Johann Nepomuk Nestroy, findet sich diese Formulierung.

Bleibt die Frage: Was bekommt man heute, wenn man jemanden fragt: „Haben Sie einen Schilling für mich?“

