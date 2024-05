Rezept für Falsche Ente aus Sellerie

Ein Rezept von Sepp Schellhorn, ein Garagenwein aus dem Bordeaux und ein Fisch aus steirischen Dosen.

Falsche Ente für 4 Personen

1 Knollensellerie

Salz und Pfeffer

2 Lorbeerblätter

frischer Thymian

1 Knoblauchzehe in der Schale

Olivenöl

Ras el-Hanout

Butter

etwas Gemüsefond

4 Wirsingblätter

50 ml Teriyakisoße

10 ml Sojasoße

10 ml Worcestersoße

Zubereitung: Backrohr auf 175 °C (Umluft) vorheizen. Sellerie schälen, in vier Spalten teilen, jedes Viertel zurechtschneiden, bis es wie eine ­Entenbrust aussieht. Die Oberseite wird die „Hautseite“, sie wird kreuzweise eingeritzt oder eingeschnitten. Selleriebrüste salzen und ­pfeffern, mit Lorbeer, Thymian und Knoblauch auf ein Stück Alufolie geben. Mit Öl beträufeln, mit Ras el-Hanout bestreuen. Folie luftdicht verschließen, den Sellerie im vorgeheizten Backrohr ca. 30 min ­garen. Für die Marinade die drei Saucen vermengen. Sellerie aus dem Backrohr nehmen, Bratensaft aus der Folie zur Marinade geben, damit die Selleriestücke einpinseln. Im Backrohr bei Oberhitze gratinieren. Den Vorgang mehrmals wiederholen. Selleriestücke in einer Pfanne mit dem Thymian und dem Knoblauch in etwas Butter anbraten. Restliche Marinade beigeben, mit etwas Gemüsefond aufgießen. Wirsingblätter ganz kurz in kochendes Wasser geben, sofort in Eiswasser abschrecken. Trocken tupfen, mit Olivenöl einstreichen. Auf die Teller verteilen und den Sellerie jeweils schön in die Mitte setzen.

Mit „Sepp, was machst du?“ wurde der Salzburger Gastronom und Politiker Sepp Schellhorn zum ­Social-Media-Star. Das gleich­namige Buch ist bei Dorling ­Kindersley erschienen und versammelt 90 Rezepte, 31,50 Euro.

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Wir in Österreich sind ja mittlerweile ein bisschen vorsichtig mit Geschichten von Schulabbrechern, die dann das ganz große Geld machen und so. Aber was soll’s. Unlängst habe ich einen Weißwein aus dem Bordeaux getrunken, der sich „Blanc du Beau-Père“ nennt. Also der Weiße vom Stiefvater. Dahinter steckt der Weinhändler Jean-Luc Thunevin, der auch den Spitznamen „böser Stiefvater von St. Èmilion“ trägt. Thunevin ist eine Legende. Die Schule interessierte ihn nicht, sein ­erstes Geld verdiente er als Holzfäller und Discjockey. Ende der 1980er-Jahre begann er, auf Miniflächen um St. Èmilion Wein zu keltern. Er gilt als der Erfinder des Garagenweins. Und hatte damit Erfolg. Er setzte nicht auf alte Châteaux, jahrhundertelange Tradition, auf große Mengen. Er ist der Meister des Marketings. Bis heute. Seine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Sémillon besticht durch Mineralität, Frische und Frucht. Gerade einmal ein halbes Hektar gibt es davon. Der 2021er war die erste Ernte. Garagenwein eben.

Le Clos du Beau-Père, „Blanc du Beau-Père 2021“, 64,90 Euro bei finewineshop.com

Neues vom Greißler: Fisch Von Alpen

Philipp Dornbusch ist auf einer Landwirtschaft mit eigenen Fischgewässern aufgewachsen und studierte auf der Univer­sität für Bodenkultur. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für eine Karriere als Fischkonservator. Bis dato produziert er mit seinem Label Von Alpen in der Steiermark drei Sorten Dosen mit Fischen aus österreichischer Aquakultur, die einzeln oder als Set zu haben sind: Bratforelle mit Thymian und rosa Pfeffer, Karpfen in Paradeissauce und Saibling mit ­Zitrone. Ab 9,99 Euro. von-alpen.at/shop

Schönes für den Tisch von Arrabbiata

„Her mit der Tintenfischtinte!“, ruft diese Servierplatte, auf der man eine Art Trompe-l’œil anrichten könnte: weißen Risotto, Frischkäse oder sonst eine helle Unterlage, aus dem Handgelenk fesch mit dunklen Klecksen besprenkelt. Oder umgekehrt Risotto nero mit weißen Spritzern? shop-arrabbiata.com

Verkosten: Messe Karakterre

Vom Nischenevent zum Namen in der internationalen Weinszene: Die Messe Karakterre legt ihren Fokus auf zentraleuropäische Bio- und Naturweine. Geht es nach Gründer Marko Kovac, soll das Format in Zukunft mehr sein als eine bloße Weinmesse, sollen etwa bildende Kunst oder Artistik integriert werden. „Mich langweilen Weinmessen mittlerweile wahnsinnig.“ Es lohnt sich, einen Blick auf das Rahmenprogramm der 13. Ausgabe der Karakterre zu werfen, die am 22. und 23. Mai in Eisenstadt stattfindet.

Lesetipp Karakterre 13, 22. und 23. Mai, Orangerie Esterházy, Eisenstadt, Tickets um 45 bzw. 70 Euro. Rahmen­programm 21.–25. Mai. karakterre.com