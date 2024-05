ESC-Finale findet ohne die Niederlande statt

Dem niederländischen ESC-Kandidaten Joost Klein wurde am Freitag der Auftritt verwehrt.

Dem niederländischen ESC-Kandidaten Joost Klein wurde am Freitag der Auftritt verwehrt. IMAGO/Jessica Gow/TT

Am Samstagabend wird in der schwedischen Hafenstadt Malmö das Finale eines durchwachsenen Eurovision Song Contests entschieden. Der niederländische Kandidat Joost Klein wurde nach einem „Vorfall“ von der Teilnahme ausgeschlossen.

Heuer gehen also nur 25 Nationen an den Start. Der niederländische Sänger Joost Klein wird nach der Beschwerde einer Produktionsmitarbeiterin nicht im Finale des 68. Eurovision Song Contest auftreten. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) wenige Stunden vor Beginn der Endrunde mit. Der Grund seien polizeiliche Ermittlungen gegen Klein wegen eines „Vorfalls“, der sich am Donnerstagabend ereignet haben soll.

„Während die Ermittlungen laufen, wäre es unangemessen, wenn weiter im Wettbewerb bleibt“, begründete die EBU in ihrem Statement den Ausschluss. Und weiter: „Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber unangemessenem Verhalten bei unserer Veranstaltung und sind bestrebt, allen Mitarbeitern des Wettbewerbs ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Vor diesem Hintergrund wird das Verhalten von Joost Klein gegenüber einem Teammitglied als Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln gewertet.“ Bereits seit Freitagnachmittag hatten sich die Gremien zur Krisensitzung zurückgezogen, um den „Vorfall“ zu beraten. Entgegen ersten Vermutungen soll es dabei keinen Zusammenhang mit der israelischen Delegation geben.

Damit verkürzt sich das Finale also um eine Startnummer. ORF 1 überträgt live ab 21 Uhr - mit Andi Knoll, aber ohne die Niederlande. Joost Klein galt mit seiner Nummer „Europapa“ als einer der Publikumslieblinge der heurigen Ausgabe und galt als Fixanwärter auf eine gute Platzierung. Die zweite Debattenfront ist nach wie vor offen.

Demonstranten aller Lager

Die Stimmung rund um das Finale bleibt auch wegen der Teilnahme Israels angespannt. In Finnland haben wenige Stunden vor dem Finale propalästinensische Demonstranten im Eingangsbereich des TV-Senders Yle einen Boykott der Show gefordert. Etwa 40 Menschen hielten sich mit Protestplakaten und palästinensischen Fahnen in der Lobby auf, wie Yle berichtete. Der Demonstrant Wilhelm Blomberg sagte der Zeitung „Hufvudstadsbladet“, sie würden die Beschäftigten nicht an ihrer Arbeit hindern, aber wollten sie auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam machen.

In der Innenstadt der Ausrichterstadt Malmö ist indes für den Nachmittag abermals eine Großdemonstration gegen Israel angesetzt, bei der erneut Tausende Menschen für einen Protestmarsch erwartet werden. Wie bereits am Donnerstag ist hierfür auch wieder „Friday for Future“-Ikone Greta Thunberg angekündigt.

Abseits der dezidierten Demonstrationen finden sich auch in der gesamten Innenstadt von Malmö Aufkleber und Plakate, die den „Genocide Contest“ anprangern, weil Israel trotz des laufenden Gaza-Krieges nicht vom Bewerb disqualifiziert wurde. Auch in der Malmö Arena wurde Eden Golan vor, nach, aber auch während ruhiger Stellen ihrer Ballade „Hurricane“ immer wieder von nicht geringen Teilen des Publikums ausgebuht. Das TV-Publikum bekam davon nichts mit, die lautstarke Missgunst für Israel wurde offenbar tontechnisch angepasst.

Pro-Palästina-Demo in Malmö Johan Nilsson/TT Pro-Israel-Demo in Malmö Johan Nilsson/TT