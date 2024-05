Vom Seesturm zum Seelenfrieden: „The Tempest“ in der Staatsoper

Wiederaufnahme von Thomas Adès’ „The Tempest“ in fast vollständig neuer Besetzung, aber erneut mit dem Komponisten am Pult: Ein anhaltender Erfolg für die Oper der Gegenwart.

Sturmwarnung! Leise, aber mit beunruhigender Schärfe pfeift aus dem Graben eine leere Quint. Wer Wagners „Fliegenden Holländer“ oft genug gehört hat, wird sich bewusst oder unbewusst sofort an turmhohe Wellen und Geisterschiffe erinnert fühlen. Tatsächlich dauert es nur wenige Takte, bis im Orchester die Elemente toben. Denn Luftgeist Ariel hat sich an den Kronleuchter gehängt, turnt darin und macht ihn zu jenem Riesenquirl, der in Bläsern, Streichern und Schlagzeug Wind und Wellen aufpeitscht. Das kleine Segelschiff, das da gerade noch unerschütterlich wirkte, wird hinweggefegt von der wütenden See, repräsentiert durch ein riesiges blaues Tuch, das plötzlich über allem flattert: „Hell is empty“, singt der Chor, „all the devils are here“ …