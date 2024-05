Franziska Gänsler: Was passierte mit Oda?

Franziska Gänsler lebt in Augsburg und Berlin. Ihre Romane gehen tief unter die Haut.

Bahar Kaygusuz

Wenn ein Mädchen verschwindet: Franziska Gänsler begibt sich in ihrem Roman »Wie Inseln im Licht« auf eine Spurensuche in die Vergangenheit.

Eine junge Frau fährt an die französische Côte d’Argent, an dieser Küste war Zoey vor 20 Jahren mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester Oda. Nun ist die Mutter tot, sie ist vor vier Tagen gestorben. Über die Familientragödie, die damals über die drei hereingebrochen ist, hat sie nie wieder gesprochen. Oda ist nämlich eines Nachts verschwunden. Aus dem Campingwagen, in dem diese kleine Familie damals gewohnt hat, ist sie entweder selbst weggelaufen oder entführt worden. Zoey weiß es nicht, ihre Erinnerung ist bruchstückhaft, sie weiß nur, die Schwester war auf einmal nicht mehr da. Dass sie noch leben könnte, daran denkt Zoey beinahe jeden Tag.

Der Fall erinnert frappant an Maddie McCann, die 2007 im Alter von vier Jahren aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwunden ist. Franziska Gänsler lässt die Vermutungen in diese Richtung laufen, besser gesagt, sie tut nichts, um diese zu zerstreuen.