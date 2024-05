Betagtes Gaunerpärchen nach Opferstockdiebstählen festgenommen

Präparierte Bambusstöcke sowie Münzgeld im Auto des Ü-70-Pärchens machten die Polizei stutzig.

Bei einer Kontrolle ist der Polizei am Freitag in Lienz in Osttirol ein Gaunerpärchen ins Netz gegangen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um ein italienisches Ehepaar. Trotz des beachtlichen Alters von 76 und 78 Jahren waren die beiden, wie sie gestanden, im vergangenen November für mehrere Opferstockdiebstähle in Osttirol verantwortlich.

Auf die Spur kam die Polizei den beiden nach einem Hinweis, das alte Paar hätte einen Geldwechselbetrug versucht. Bei einer Fahndung wurde ihr Pkw aufgespürt und angehalten. Präparierte Bambusstöcke sowie Münzgeld im Auto machten die Polizei stutzig.

Die beiden Italiener gaben die Opferstockdiebstähle zu, hinsichtlich des Wechselgeldbetrugs bestritt der 78-Jährige sämtliche Vorwürfe. Er und seine Frau werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.