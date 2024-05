Begegnungen mit Hunden

Ein Hund steht im Wohnzimmer und verwirrt Mensch und Pflanze. Der Hund des argentinischen Präsidenten verwirrt indessen das ganze Land, obwohl – oder gerade weil – er nicht mehr lebt.

Ich habe im Gang, direkt vor meiner Wohnungstür, eine Pflanze umgetopft. Ich habe umgegraben, abgeschnitten, herumgedrückt, und schließlich habe ich der Pflanze ihre neue Bleibe gezeigt. Während ich also mit dem Topf in der Hand im Wohnzimmer herumstand, hat der Nachbarshund die offene Eingangstür als Einladung empfunden, denn plötzlich stand auch er in meinem Wohnzimmer und jubelte mich an wie ein Preisträger. So vergingen ein paar unsympathische Sekunden, bis Herrl in das Stiegenhaus pfiff und das Tier meine Wohnung in aller Fröhlichkeit wieder verließ. Kann schon lustig sein, so eine Begegnung, aber halt nicht, wenn man sich, wie ich, vor Hunden fürchtet. Im Schock stand ich noch länger etwas sinnlos herum, die Pflanze und ich schwiegen einander betreten an, und seither hängen einige ihrer Blätter ziemlich traumatisiert von dem Topf herunter.