Vermisste Dreijährige in Deutschland ist wieder aufgetaucht

Das Kind war mit seiner Tante in einem Park unterwegs. Dort habe die Frau ihre Nichte aus den Augen verloren. Nun wurde das Mädchen in einer Wohnung entdeckt. Ein 70-Jähriger wurde festgenommen.

Eine am Freitagabend in der deutschen Stadt Köln verschwundene Dreijährige ist Samstagfrüh wieder aufgetaucht. Das Mädchen befinde sich in der Obhut der Polizei und sei dem Augenschein nach wohlauf, sagte ein Behördensprecher. Es soll sich laut Polizei in einer Wohnung aufgehalten haben. Polizisten hätten das Mädchen dort in der Früh aufgefunden. Wie das Mädchen nach seinem Verschwinden am Freitagabend dorthin gelangt sei, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Das Kind sei nicht allein in der Wohnung gewesen. „Ob sich Straftaten zum Nachteil des Mädchens ereignet haben, müssen die Ermittlungen zeigen“, heißt es. Fest steht: Ein 70-Jähriger wurde festgenommen. Der Mann solle vernommen werden, seine Wohnung werde kriminaltechnisch untersucht, teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Kind war nach Polizeiangaben am Freitagabend mit seiner Tante in einem Park unterwegs. Dort habe die Frau ihre Nichte aus den Augen verloren. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach der Dreijährigen.

Der Fall erinnerte zunächst an ein vermisstes Kind im deutschen Bundesland Niedersachsen. Dort ist seit dem 22. April der sechsjährige Arian vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass der autistische Bub sein Zuhause selbstständig verließ. Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. (APA/dpa/Red.)