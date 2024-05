Bei den Frühjahrsauktionen in New York ist die Marktkonsolidierung deutlich zu spüren. Sämtliche Werke liegen bei den Schätzungen unter 50 Millionen Dollar.

Nächste Woche stehen die wichtigen Prestigeauktionen in New York für Moderne und zeitgenössische Kunst auf dem Programm. Und obwohl sich die internationalen Auktionshäuser optimistisch zeigen, sieht man schon am Angebot, dass der Markt deutlich verhaltener ist. Denn verglichen mit den letzten Jahren fehlen sensationsträchtige Lose mit hohen achtstelligen oder sogar neunstelligen Schätzungen gänzlich und liegen allesamt unter 50 Millionen Dollar. Sammler sind vorsichtiger geworden, setzen lieber auf etablierte Namen als auf die jungen, gehypten Stars, die noch bis vor zwei Jahren einen enormen Boom erlebt haben. Auch das spiegelt sich im Angebot wider, in dem sich kaum Werke der Kategorie Ultra-Contemporary finden. Die Akquisition ist in der aktuellen Marktsituation schwieriger, weil Verkäufer noch die Preise von vor zwei Jahren erwarten oder erst gar nicht bereit sind zu verkaufen, wenn sie nicht müssen. Für Käufer ist der Markt hingegen eine gute Gelegenheit zu attraktiveren Preisen Topware zu bekommen, und tatsächlich sind auch heuer im Frühjahr wieder einige museale Werke dabei.