Händler bei der Tefaf New York schrauben Preiserwartungen hinunter

Die Tefaf New York, die auf etablierte Kunst setzt, könnte vom gegenwärtigen, verunsicherten Marktumfeld profitieren. Vorausgesetzt die Preise der Aussteller halten sich im Rahmen.

Die New Yorker Ausgabe der Kunst- und Antiquitätenmesse Tefaf hat sich diese Woche wieder in der elitären Park Avenue Armory niedergelassen und bietet dem verwöhnten Publikum zur Eröffnung wie immer Champagner und Austern. Knapp 90 Händler, darunter zwei Österreicher, hoffen auf die kaufkräftige Klientel in New York. Geboten wird vorrangig etablierte moderne und zeitgenössische Kunst. Dazwischen finden sich ein paar attraktive Wiederentdeckungen von Künstlern, die in Vergessenheit geraten oder unterbewertet sind. Die Tefaf New York unterscheidet sich wesentlich von der Hauptausgabe in Maastricht, die die gesamte Bandbreite des Kunstmarktes abdeckt und vor allem für museale Altmeister bekannt ist. Noch vor ein paar Jahren gab es zwei Ausgaben in New York, eine im Frühjahr und eine auf ältere Kunst und Antiquitäten ausgerichtete Messe im Herbst. Letztere war jedoch nicht erfolgreich und wurde eingestellt. Die aktuelle Messe ist auch für Antiquitäten und ältere Kunst offen, doch lediglich eine Handvoll Aussteller wagt sich bei der diesjährigen Ausgabe über Antiquitäten und Design.

Galerie Ropac mit Einzelausstellung