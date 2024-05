Chris Pratt: „Ich fühle mich gesegnet“

In meinem Innersten möchte ich genauso wie Garfield sein. Ich würde am liebsten den ganzen Tag herumsitzen und Pizza und Lasagne essen. Aber leider, man könnte auch sagen: zum Glück, erfordern die Rollen, die ich in letzter Zeit so spiele, eine gewisse Ästhetik von mir. Das heißt: Ich muss den Gürtel enger schnallen und meinen Körper trainieren.