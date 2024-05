Sun Princess: Auf dem Empire State Building des Meeres

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Tatsächlich so groß wie das Empire State Bulding in New York: Die in Italien in weniger als zwei Jahren gebaute Sun Princess (hier zu sehen vor Marseille). • SOPA Images

Schiffsmeldung: Im Frühjahr stach in Italien die Sun Princess in See – ein Kreuzfahrtschiff der Superlative. Nicht nur die Antriebstechnik weist in die Zukunft der ganzen Gattung.

Dem Schiffsverkehr rechnet man aktuell 2,6 Prozent der globalen CO 2 -Emissionen zu, und was immer sich in Sachen Dekarbonisierung tut – die Entwicklung sollte man sich weniger als Schnellboot denn als Ozeandampfer mit Wendekreis bis zum Horizont vorstellen.

Das liegt an der verbauten Maschinerie: Großmotoren von gewaltigen Ausmaßen, Verbrenner also, die für den jahrzehntelangen Betrieb vorgesehen sind und für deren Energieträger, Diesel und Schweröl, noch keine Alternativen verfügbar sind, jedenfalls nicht im industriellen Maßstab.