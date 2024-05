Rein ins Restaurant, raus aus der Komfortzone

Premiere für Secret Dining in Wien: Zwölf Menschen treffen einander im Hinterzimmer eines Restaurants, das weiterhin geheim bleiben soll.

Premiere für Secret Dining in Wien: Zwölf Menschen treffen einander im Hinterzimmer eines Restaurants, das weiterhin geheim bleiben soll. Caio Kauffmann

Beim Secret Dining weiß man weder, was am Menü steht, noch wo – und auch nicht, mit wem man am Tisch sitzen wird. Ein Abend mit Überraschungen.

Das ist jetzt eine unpopular opinion“, sagt die junge Frau mit dem rosa Haar irgendwann. „Aber ich finde Schnitzel nicht so geil.“ Gelächter in der Runde, zumal Günther gegenüber gleich nachlegt: „Ich hätte Schnitzel gesagt.“ Es geht darum, welches Gericht man täglich essen könnte, wenn man denn müsste – eine der Fragen, die potenzielles peinliches Schweigen abwenden sollen.