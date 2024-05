Schwieriger Rettungseinsatz nach Mountainbikesturz am Bisamberg

Ein 18-Jähriger ist mit dem Kopf gegen einen umgefallenen Baum geprallt und gestürzt. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Ein Mountainbiker ist am Freitagabend am Bisamberg bei Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) mit dem Kopf gegen einen umgefallenen Baum geprallt und gestürzt. Ein Freund verständigte die Rettung und übermittelte GPS-Daten. Der Einsatz gestaltete sich wegen der Unfallstelle mitten im Wald schwierig. Nach längerem Fußweg gelangten die Helfer zum Verletzten. Der 18-Jährige wurde von „Christophorus 9“ ins Spital geflogen, berichtete das Rote Kreuz am Samstag in einer Aussendung.

Der Sturz hatte sich gegen 19.30 Uhr bei der Abfahrt vom Bisamberg ereignet. Das Rot-Kreuz-Team versorgte gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Paar, einer Unfallchirurgin und einem Notfallsanitäter aus Baden, den Mountainbiker. Der Notarzthubschrauber landete auf einer rund ein Kilometer entfernten Wiese. Der 18-Jährige wurde mit Unterstützung der Feuerwehr durch unwegsames Gelände zum Helikopter transportiert. (APA)