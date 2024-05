Kriminelle Banden und ein Krieg, der immer näher an die Staatsgrenzen rückt, sorgen für Unruhe in Peking und in Bangkok.

Die Opfer werden mit Jobs gelockt. Am Zielort werden sie eingesperrt, in riesigen, bewachten Anlagen. Dort müssen sie Kunden online mit betrügerischen Krypto-Investments, Glücksspielen oder vorgetäuschter „Verliebtheit“ locken. Ziel ist, ahnungslosen Personen Geld zu rauben. Gelingt das nicht, wird der „Cybersklave“ hart bestraft.