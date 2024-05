„Ungezwungen neue Leute treffen“

Abendessen mit Fremden bietet in Wien seit Kurzem auch Timeleft an. Hier werden jeweils sechs Menschen per Algorithmus zusammengewürfelt.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass der Franzose Maxime Barbier in Lissabon sein erstes Abendessen veranstaltet hat. Seitdem ist das Konzept rasant gewachsen, mittlerweile kann man sich in 70 Städten in 16 verschiedenen Ländern jeden Mittwoch mit Fremden verabreden. Und vor zwei Monaten ist Timeleft – der Name spielt auf die Frage an, wie man seine Zeit am besten nutzen kann – auch in Wien angekommen.

Rund 100 Menschen sind aktuell in Wien dabei, man trifft einander in Sechsergruppen, die von einem Algorithmus zugeteilt werden. Denn vorab muss man in der zugehörigen App einen Persönlichkeitstest absolvieren: Ist man eher der emotionale Typ oder faktenbasiert? Mag man Autorenfilme oder Blockbuster? Ist man introvertiert, kreativ, macht man Sport, und wie großartig findet man seinen Job? Fragen, die ein bisschen an die erinnern, die man aus Datingplattformen kennt. Tatsächlich war das zwischenzeitlich auch die Idee des Gründers. Bis er dann doch umschwenkte auf weniger Romantik.

Keine Dating-App. „Wir sind keine Dating-App und nicht nur für Singles“, heißt es von Timeleft. Auch wenn es natürlich durchaus Teilnehmer gibt, die daran interessiert sind, bei einem dieser Abendessen einen Partner zu finden. „Aber unser Konzept ist für alle. Grundsätzlich geht es darum, in einem ungezwungenen Rahmen neue Leute zu treffen, wir haben auch schon öfter gehört, dass sich über Timeleft etwa Businesspartner gefunden haben.“ Zum Start des Abends werden in der App Kennenlernfragen freigeschaltet, die das Eis brechen sollten.

Beim Start in Lissabon waren die Expats in der Mehrheit, in Wien bestehen die Gruppen derzeit etwa zur Hälfte aus Einheimischen. Gegessen wurde in Wien bisher in Lokalen wie dem Salonplafond, der Stadtallee oder dem Shanghai Tan, pro Restaurant und Abend sind maximal drei Timeleft-Tische vertreten. Die Organisation kostet einmalig 12,99 Euro, als Abo je nach Laufzeit zwischen zwölf und 20 Euro.