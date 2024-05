Wie entstehen die Musik-Charts – und wie knackt man sie?

In den USA hat Taylor Swift großflächig die Single-Charts besetzt. Hierzulande nicht – weil man vorgesorgt hat. Über die Ö3 Austria Top 40, immer neue Regeln und die Frage, wie viel ein Spotify-Stream wert ist: So entsteht die österreichische Hitparade.

Sie sind schon zur Routine geworden, die Meldungen darüber, welchen Rekord Taylor Swift nun wieder gebrochen hat. Jüngst etwa diesen: Als erste Person hat sie mit gleich 14 Songs die US-Single-Charts angeführt. Insgesamt schafften es alle 31 Lieder ihres jüngsten Albums „The Tortured Poets Department“ in die amerikanische Hitparade.

Nicht in Österreich: Hier erreichte sie mit ihren neuen Songs gerade mal die Plätze zwei, zehn und elf. Weil die Swift-Mania hierzulande nicht ganz so manische Züge annimmt wie drüben in Amerika? Auch, aber es gibt einen weiteren Grund, der großflächige Hitparaden-Besetzungen verhindert. Man könnte sagen: Die österreichischen Charts haben gelernt und sich angepasst. Denn einen ähnlichen Fall gab es schon einmal in den Ö3 Austria Top 40.

Er ereignete sich im Oktober 2018: Die Rapper Bonez MC & RAF Camora hievten damals gleich 13 Songs aus ihrem Album „Palmen aus Plastik 2“ in die obersten 14 Plätze der Single-Charts. Fortan wurden die Regeln geändert: Höchstens drei Lieder aus einem Album können seitdem in die Charts aufgenommen werden. Eine Regelung, die man aus Großbritannien übernahm. Dort hatte ein Jahr zuvor Ed Sheeran 14 von 15 Plätzen belegt.

Eine solche Dominanz entspricht zwar einerseits den harten Zahlen – doch bildet das wirklich den aktuellen Musikmarkt angemessen ab? Die Geschichte der Hitparade ist auch eine Geschichte der Anpassung an neue Hörgewohnheiten. Eine Geschichte von immer neuen Regeln und Formeln: Wie viel ist ein CD-Kauf wert, wie viel ein Spotify-Stream? „Es geht immer um die Wertschöpfung“, sagt Andy Zahradnik. Er war 25 Jahre lang der Chart-Macher Österreichs, hat also für das Marktforschungsunternehmen GfK im Auftrag des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft (Ifpi Austria) die österreichischen Hitparaden ermittelt, bevor er sich dieses Jahr in die Pension verabschiedete. Das aktuelle System der Chart-Erfassung sei „perfekt“, meint er.

Wie funktioniert es genau?

Single-Charts sind im Grunde Streaming-Charts