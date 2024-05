Eurovision Song Contest 2024: Sieg für die Schweiz

Der Liederwettbewerb in Malmö ist geschlagen, ohne die Niederlande. Österreich landete auf dem vorletzten Platz. Die Schweiz lag am Ende vor Mitfavorit Kroatien, Israel lag zwischenzeitlich vorne.

Es war ein Eurovision Song Contest, der weniger Spaß gemacht hat als üblich, und der mit einem Sieg für die Schweiz endete. Seit Monaten war die ESC-Teilnahme Israels von Protesten begleitet, zuletzt auch im Austragungsort Malmö, wo ein Großteil der palästinensischen Community Schwedens lebt. Tausende marschierten diese Woche dort auf, unter ihnen auch Greta Thunberg. Ein mulmiges Gefühl begleitete darum auch die Show, weil die Furcht mitschwang, dass etwas passieren könnte. Eine Störaktion oder schlimmeres. Es waren dann doch nur Pfiffe, die man beim Auftritt der zwanzigjährigen Teilnehmerin Israels, Eden Golan, hörte (wie auch Jubel). Zuletzt lag sie sogar auf Platz zwei bei den Wettquoten.

Der Sieg ging am Schluss dann aber an die Schweiz: Nemo lieferte mit „The Code“ das vielleicht zeitgeistigste Lied des Bewerbs, mit Falsett, irgendwo zwischen Pop, Musical und James-Bond-Ballade und einem mitsingbaren „Oh-oh-oh“ im Refrain. Dazu eine coole Choreografie, bei der Nemo alleine auf einer sich drehenden runden Plattform stand. Bei den Fachjurys kam „The Code“ – im Gegensatz zu Golan – besonders gut an, und lag bald vorne.

Das Nachsehen hatte der lange favorisierte Baby Lasagna aus Kroatien: Sein „Rim tim tagi dim“, ein Rammstein-artiger Rocksong über Auswanderung, punktete weniger mit Melodie, denn mit Rhythmus und kam am Ende auf Platz zwei. Während die Schweiz 591 Punkte erhielt, waren es für Kroatien 547. Die Ukraine folgte mit Abstand und 453 Punkten auf Platz drei.

Vorletzter Platz für Österreich

Für Österreich hab es insgesamt nur 24 Punkte und damit den vorletzten Platz. Khaleen kam mit „We Will Rave“, nicht der stimmgewaltigste Beitrag des Abends, weder bei Jury noch beim Publikum besonders gut an. Sie hatte Pech: Gerade im Moment ihrer stärksten Tanz-Performance gab es einen Bild-Ausfall.

Der Sieg der Schweiz ist ein Glück für die Veranstalter. Ein Bewerb in Israel nächstes Jahr wäre hochpolitisch. Eden Golan lag zwischenzeitlich sogar vorne, das Publikum in ganz Europa gab ihr 323 Punkte, aber die Fachjurys gaben ihr wenige Punkte. Im Finale entscheiden diese und Publikum (im Gegensatz zu den Halbinfali, wo nur die Zuschauer abstimmen) nämlich gemeinsam. Stimmen durfte man ab Beginn der Show abgeben, maximal 20 pro Telefon. Den Jurys stimmten – erstaunlicherweise – stark für Irland für eine regelrechte Horrorshow: Bambie Thug lieferte mit „Doomsday Blue“ die albtraumhafteste der Performances, da wurde viel geschrien. Am Schluss hatte Bambie Thug nur noch wenig an und brüllte nochmal. Das hob sich zumindest von den anderen Beiträgen ab.

Skandal um die Niederlande

Das Finale wurde überschattet von einem weiteren Skandal: Die Niederlande wurden überraschend disqualifiziert, Teilnehmer Joost Klein durfte im Finale nicht auftreten. Zwischen dem Kandidaten und einem weiblichen Mitglied der Produktion gab es einen Zwischenfall, die Polizei ermittle, heiß es. Eine Entschuldigung Kleins soll der Veranstalter, die European Broadcasting Union (EBU) ausgeschlagen haben. Die Stimmung zwischen den Niederlanden und der EBU war während der Durchsage der Punkte merklich unterkühlt.

Eine derart drakonische Reaktion der EBU so kurz vor dem Finale ist einzigartig in der Geschichte des ESC. Ironie der Geschichte: Mit seinem gut gelaunten Song „Europapa“ hatte der Niederländer nicht nur als Mitfavorit gegolten, er verkörperte mit seiner Leichtigkeit, ohne oberflächlich zu sein, auch den Geist des Song Contests der letzten Jahre wie kaum ein anderer Beitrag.