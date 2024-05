Lange Wartezeiten: Das Geht-mich-nichts-an-Gesundheitssystem

In Wien warten Patienten mindestens sechs Wochen auf einen Termin für eine Magnetresonanztomografie (MRT), währen in Spitälern Geräte stillstehen.

Getty Images / Europa Press News

Wochenlange Wartezeiten auf dringende MRT-Termine sind alles andere als unvermeidlich. Der einzige Grund liegt – einmal mehr – in den unterschiedlichen Zuständigkeiten innerhalb des Gesundheitssystems.

Zunächst die gute Nachricht: Österreich verfügt über ausreichend Geräte für Magnetresonanztomografien (MRT), befindet sich sogar hinsichtlich der Gerätedichte pro Kopf im europäischen Spitzenfeld. Zudem werden nirgendwo mehr MRTs verschrieben. Das zeigt, dass österreichische Ärzte um die Bedeutung dieser Untersuchung wissen, die sich besonders gut zur Darstellung von Weichteilen wie etwa Gelenken eignet. Noch dazu ohne Strahlenbelastung.

Dennoch – das ist die schlechte Nachricht – gelingt es derzeit in ganz Österreich nicht, die zwischen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und den niedergelassenen Diagnosezentren vereinbarte Höchstwartezeit von 20 Tagen einzuhalten. In Wien etwa warten Patienten derzeit mindestens sechs Wochen auf eine Untersuchung – wenn sie als Kassenleistung erfolgt. Wer die 250 Euro aus der eigenen Tasche bezahlt (eine Zuzahlung seitens der Kassen gibt es nicht), kommt natürlich früher an die Reihe. An Geräten mangelt es also nicht, sondern lediglich an Geräten mit Kassenvertrag, in Wien sind das derzeit knapp 20. Die ÖGK ist der Meinung, das ist genug.

Vor allem mit dem Argument, wonach in Wiens Krankenhäusern zahlreiche nicht ausgelastete MRT-Geräte stünden. Warum soll also die Sozialversicherung, die ohnehin auch die Spitäler zu einem großen Teil mitfinanziert, noch mehr Untersuchungen im niedergelassenen Bereich bezahlen, während die Geräte in den Spitälern nicht genutzt werden? Ein berechtigtes Argument, denn tatsächlich stehen MRT-Geräte in Spitälern häufig still.

Warum das so ist? Weil es an Personal fehlt, um in den Spitälern die Geräte zu bedienen und die Schnittbilder auszuwerten. Denn das ist ein aufwendiger Prozess, für den Radiologen im Regeldienst keine Zeit haben, die Ressourcen reichen gerade einmal so für stationär aufgenommene Patienten. Eine Lösung wäre mehr Personal – etwa externe Radiologen, die die Geräte auch für ambulante Patienten nutzen. Diese Radiologen müssten aber die Bundesländer bezahlen, die bekanntlich für den Betrieb der Spitäler zuständig sind. Wollen sie aber nicht und spielen den Ball an die Sozialversicherung weiter, die für den niedergelassenen Bereich verantwortlich ist und diesen bezahlt. Die Sozialversicherung wiederum „rächt“ sich, indem sie trotz steigender Nachfrage durch eine älter werdende Bevölkerung nicht mehr MRTs als Kassenleistung ermöglicht – auch mit dem Argument, wonach zu viele unnötige Untersuchungen durchgeführt würden.

Viel mehr ist es nicht, das hinter den langen Wartezeiten auf MRTs steckt. Sie sind eine weitere Folge der dualen Finanzierung des Gesundheitssystems, die von den meisten Experten als nicht mehr zeitgemäß kritisiert wird. Denn sie hat zur Folge, dass die für die Spitäler zuständigen Länder die Patienten im niedergelassenen Bereich sehen wollen, die für den niedergelassenen Bereich zuständigen Kassen hingegen sehen sie am liebsten in den Spitälern. Die moralische Verantwortung endet mit der formalen Zuständigkeit. Willkommen im Geht-mich-nichts-an-Gesundheitssystem.

