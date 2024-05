Erste Festival-Ausgabe der „Jewish Weekends“ im Juni in St. Pölten

Jüdische Kultur abseits von Klischees wird im Juni in St. Pölten bei den „Jewish Weekends“ in den Mittelpunkt gerückt. Im Zentrum dafür steht die erst kürzlich wiedereröffnete Synagoge.

Die erste Ausgabe der „Jewish Weekends“ findet von 7. bis 9. sowie 14. bis 16. Juni in der vor kurzem wiedereröffneten ehemaligen Synagoge St. Pölten statt. Internationale Ensembles und einheimische Künstlerinnen und Künstler nehmen Besucher auf eine musikalische Zeitreise vom Barock bis zur Gegenwart mit. Bei dem Festival für jüdische Kultur handelt es sich laut einer Aussendung um das „Herzstück des Kulturprogramms“ der Synagoge.

„Die “Jewish Weekends' bieten erstklassige Konzerte, die zum ersten Mal in Österreich zu erleben sind und jüdische Musik in großer Bandbreite, abseits von Klischees präsentieren„, berichtet Kurator und Musikjournalist Johann Kneihs: “International renommierte Stars wie das Klezmer-Trio Kroke aus Polen oder das Payadora Tango Ensemble aus Kanada werden auftreten.„ Viele Künstlerinnen und Künstler haben laut Kneihs eigens neue Programme zusammengestellt, unter anderen Sharon Kam und Matan Porat, das Ensemble Cinquecento oder Isabel Frey und Benjy Fox-Rosen.

Historische Verortungen und Gespräche zu Themen jüdischer Gegenwart runden das Programm ab. Das Konzert am Abend des 8. Juni findet in der Bühne im Hof statt. Die Filmvorführung von „Die Stadt ohne Juden“ am 14. Juni wird in Zusammenarbeit mit dem Festival für Gegenwartskultur Tangente St. Pölten im Festspielhaus St. Pölten gezeigt. (APA)