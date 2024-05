Bodycams zeigen Reaktionen auf Brückeneinsturz von Baltimore

Aufnahmen von Polizei- und Ersthelfer-Bodycams, die lokale Medien im US-Bundesstaat Maryland am Freitag erhielten, zeigen die schockierten Reaktionen nach dem Einsturz der Francis-Scott-Key-Brücke im Hafen von Baltimore.

Aufnahmen, die den US-Medien gegeben wurden, geben einen Eindruck von der Ungläubigkeit der Beamten der zuständigen Polizei und Rettungsteams, als sie sich der Unglückstelle näherten. „Mann, das ist verdammt schlimm, so als gäbe es keine Brücke“, ist in einem veröffentlichten Video zu hören. „Wir haben verschiedene Zahlen gehört. Wir sind uns nicht sicher“, sagt eine andere Person offenbar darüber, wie viele Menschen nach dem Vorfall im Wasser waren und gerettet werden mussten.

„Das ist katastrophal“, ist in einem weiteren Clip, der von der Nachrichtenwebsite „Baltimore Banner“ veröffentlicht wurde, zu hören. Die Francis-Scott-Key-Brücke stürzte am Morgen des 26. März in den Patapsco-Fluss, nachdem ein Containerschiff einen Stützpfeiler der Brücke gerammt hatte. Das Unglück kostete sechs Männer das Leben, die zu diesem Zeitpunkt auf der Brücke arbeiteten. Das FBI leitete im vergangenen Monat eine strafrechtliche Untersuchung des Einsturzes ein.