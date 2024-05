Waterloo in Malmö

Nach dem Song Contest sinnen die Verlierer auf Revanche auf dem Rasen. Nicht nur für Schweden kam das Waterloo beim Fußball.

Musikalisch irrelevant, umgekehrt proportional zum Hype um Show und Selbstinszenierung: Darauf lief der Eurovision Song Contest auch in Malmö hinaus – ein Abbild der regenbogenfarbenen EU und ihrer Ausläufer vom Nordpol bis zur Negev, von den Azoren bis zum Kaukasus. Motto: Je schriller und schräger, desto besser.

Die Behauptung, dass das Wettsingen harmonisch und unpolitisch verliefe und gar so etwas wie „Ein bisschen Frieden“ symbolisiere, ist indessen Selbstbetrug. Wie Skandinavier sich gegenseitig Punkte zuschoben, wie Balkan-Staaten einander mit Ignoranz bestraften, wie die Ukraine den Sieg davontrug und wie Germany am Ende oft mit zero points dastand – all das ist seit jeher ein Politikum.

Dass vor 50 Jahren der Hit „Waterloo“ eines schwedischen Quartetts eine Schlacht evozierte, war ein Omen. Nicht für „My little World“ von Waterloo & Robinson, aber allzu oft für Österreich – und die hochfliegenden Schmetterlinge – ein „Boom Boom Boomerang“.

Zum Glück ist Schweden nun in der Nato – was sagt eigentlich Greta Thunberg dazu? Also werden sich die Niederlande unter Mark Rutte, Nato-Chef in spe, hüten, Vergeltung für die Ausbootung ihres Enfant terrible zu üben. Die Revanche geht am Rasen über die Bühne – bei der Fußball-EM in Deutschland. Für Schweden wurde das Zwischenrunden-Spiel bei der WM 1974, dem Jahr des ABBA-Triumphs, gegen Deutschland in Düsseldorf zum Waterloo – und für die Niederlande das Finale gegen die Gastgeber in München.

