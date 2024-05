Massendemonstrationen in Georgien gegen russisches „Agenten“-Gesetz

Sie trotzten dem schlechten Wetter: mehr als 50.000 Menschen versammelten sich in Georgiens Hauptstadt um weiter gegen das geplante Gesetz der Regierung zu demonstrieren.

In Georgien ist es erneut zu einer Großdemonstration gegen ein geplantes Gesetz zur Einstufung bestimmter Organisationen als „ausländische Agenten“ gekommen. Vor Beginn der abschließenden Parlamentsberatungen in der kommenden Woche gingen am Samstag in der Hauptstadt Tiflis rund 50.000 Menschen bei starkem Regen friedlich gegen das Vorhaben der Regierung auf die Straße. Demonstranten schwenkten Flaggen des EU-Beitrittskandidaten Georgien, der EU und der Ukraine.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in der früheren Sowjetrepublik Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzmittel aus dem Ausland erhalten, sich als „Agenten ausländischer Einflussnahme“ registrieren lassen müssen. Kritiker sehen Parallelen zu einem ähnlichen Gesetz in Russland, mit dem die Regierung dort gegen Opposition und Zivilgesellschaft vorgeht. Die Regierung in Tiflis verteidigt das Vorhaben als Stärkung von Transparenz und nationaler Souveränität.

Das geplante Gesetz trifft in Georgien auf breiten Widerstand von Oppositionsparteien und Zivilgesellschaft. Kritik kam bisher auch aus der EU und den USA. „Wir sind zutiefst beunruhigt über den demokratischen Rückschritt in Georgien“, erklärte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan. Das georgische Parlament stehe vor einer Entscheidung zwischen den euro-atlantischen Bestrebungen des Volkes und einem Gesetz, das demokratischen Werten zuwiderlaufe und im Sinne Russlands sei. (Reuters)