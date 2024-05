Heizöl in Oberösterreich in Kanal geflossen

Beinahe 400 Liter Heizöl sind aufgrund eines umgestürzten Containers ausgeflossen. Die Feuerwehr konnte das Einsickern ins Erdreich verhindern. Dennoch, ein großer Teil ist in den Kanal geflossen.

Fast 400 Liter Heizöl sind am Samstag aus einem umgestürzten Container in Aschach an der Steyr (Bezirk Steyr-Land) ausgeflossen, wie ORF Oberösterreich berichtete. Die Feuerwehr war rasch an Ort und Stelle, konnte aber nicht verhindern, dass das Öl teilweise in den nahe gelegenen Kanal eindrang.

Die Feuerwehr konnte einen Teil binden, um ein Einsickern in das Erdreich zu verhindern. In der Kläranlage Steyr wurde mit einem speziellen Pumpwagen das Öl aus dem Kanal abgesaugt. Derzeit sei unklar, ob es zu weiteren Umweltschäden gekommen ist. (APA)