Franco Nero: Es war ein großartiger Abend, ich habe sogar getanzt! Leider war die Zeit in Wien sehr kurz. Ich kam in der Früh an, musste aber gleich zum Schneider, weil ich statt eines Fracks einen Smoking mitgebracht hatte. Die Änderungen sind sich wunderbar ausgegangen, sodass dem Opernball-Besuch nichts im Wege stand. Am nächsten Morgen reiste ich wieder nach Italien. Für andere Aktivitäten blieb keine Zeit.