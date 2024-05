Kabeldiebe legten fast gesamtes Schnellbahn-Netz in Barcelona lahm

Am Tag der Regionalwahl in Katalonien steht die Schnellbahn still. Unbekannte konnten Sonntagfrüh

Ausgerechnet am Tag der Regionalwahl in Katalonien haben Kupferdiebe die Schnellbahn im Großraum Barcelona weitgehend lahmgelegt. Fast das gesamte Netz in der Touristenmetropole und im näheren Umland sei betroffen, seit Unbekannte Sonntagfrüh Kabel mit dem begehrten Buntmetall gestohlen hätten, teilte Schienenbetreiber Adif auf der Plattform X mit.

Durch den Diebstahl sei es zu einer Überlastung von Teilen des Stromnetzes mit zahlreichen Kabelbränden gekommen. Es sei unklar, wie lange die umfangreichen Reparaturarbeiten dauern würden und wann der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden könne.

Das Schienennetz mit S-Bahn und Nahverkehrszügen, das in Katalonien Rodalies heißt, ist mit rund 460 Kilometern sehr umfangreich und reicht im Norden bis Girona. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Regionalregierung 130 Millionen Passagiere befördert. (APA/DPA)