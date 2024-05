Die Abwehrfront der Ukraine zerfranst

Nach Ansicht von Experten will Moskau durch den Vorstoß auf die Millionenstadt Charkiw ukrainische Truppen binden und sie im Donbass schwächen.

Russische Truppen sind am Sonntag bis auf rund zwei Dutzend Kilometer an die Millionenstadt Charkiw herangerückt. Die von Panzerfahrzeugen unterstützte Infanterie der Invasoren hat bisher mindestens sechs ukrainische Dörfer besetzt. „Wir glauben an den Sieg, noch halten wird das Dorf Hlyboke“, berichtet ein Sprecher der ukrainischen Hostri-Kartuzy-Einheit auf der Plattform X in der Nacht zum Sonntag. Die Russen hätten es offenbar auf den nahen Staudamm des Trauanski-Reservoirs abgesehen. Der Stausee könnte das flache Land in Richtung Charkiw überfluten.