Wer den Gaza-Krieg für eigene Zwecke nutzt

Fragen zur Parlamentsauflösung unerwünscht: UN-Chef António Guterres berät in Kuwait die Lage in Gaza. AFP/Kuna

Libyen, Syrien, Irak: Im Windschatten der israelischen Offensive brechen alte Konflikte in der Region wieder auf.

In Libyen wirft der UN-Beauftragte das Handtuch, in Syrien und im Irak verstärkt die Türkei ihre Angriffe auf kurdische Milizen, in Kuwait schickt der Emir das Parlament nach Hause und lässt Regimekritiker festnehmen: Während die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf den Gaza-Krieg konzentriert ist, entwickeln sich in der Region neue Krisen. Gerade Gaza zeige die Gefahr durch „vergessene Konflikte“, warnen Experten. Das könne auch an anderen Krisenherden geschehen.