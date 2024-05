Ob die Grünen den Schaden rund um Lena Schilling begrenzen können, ist unklar. Eine Umfrage zeigt erste Verluste. ÖVP-Kandidat Reinhold Lopatka ist auf Distanz zur FPÖ, selbst wenn Kickl zur Seite gehe.

Der EU-Wahlkampf nimmt Fahrt auf: Die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling gab zum Muttertag gemeinsam mit ihrer Mutter der „Kronen Zeitung“ ein persönliches Interview, in dem die 23-jährige Jung-Politikerin erneut einen Rücktritt von ihrer Kandidatur ausschloss.

Schilling war wegen Vorwürfen über mehrere von ihr gestreute, falsche Gerüchte über das Privatleben anderer, teils in der Öffentlichkeit stehenden Personen in die Kritik geraten. In einem Fall hatte sich die mit der Parole „Herz statt Hetze“ im Wahlkampf Werbende per gerichtlichen Vergleich verpflichtet, Aussagen über Gewalt in der Ehe eines früher mit ihr befreundeten Paars nicht mehr zu tätigen. Schilling erklärte dazu, sich nur Sorgen über die Freundin gemacht zu haben.

Inwieweit die grüne Offensive zwischen Interview im Boulevard und Gegenanschuldigungen (Parteichef Werner Kogler hatte von einem „anonymen Gefurze“ gegen Schilling gesprochen) den Schaden begrenzen kann, ist aktuell noch unklar. Bei einer in der Vorwoche am Dienstag und Mittwoch durchgeführten Umfrage, zeigten sich erste Verluste bei den Grünen, die auf 13 Prozent kommen (bei der EU-Wahl 2019 waren es 14,1 Prozent). Die Auswirkungen der Causa Schilling sind laut dem Umfrageinstitut OGM aber noch nicht absehbar, da die Vorwürfe gegen sie erst im Laufe des ersten Befragungstags publik wurden.

Affäre Ott schadet FPÖ nicht

Klarer zeichnet sich ein Erfolg für die FPÖ ab. Vier Wochen vor der EU-Wahl bleiben die Freiheitlichen in Umfragen weiter klar die Favoriten für den ersten Platz. In der OGM-Erhebung für den „Kurier“ liegt die FPÖ stabil bei 26 Prozent (EU-Wahl 2019: 17,2 Prozent). Die Spionageaffäre rund um Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott hat offenbar keinen Einfluss auf die Umfragewerte der FPÖ.

Zulegen können die Neos, die auf 14 Prozent kommen (2019: 8,4 Prozent). Wenig Bewegung gibt es gegenüber früheren Umfragen auch bei ÖVP und SPÖ. Die beiden Parteien liegen gleichauf bei 22 Prozent. Besonders große Verluste würde dies für die ÖVP gegenüber der letzten Wahl (34,6 Prozent) bedeuten, auch die SPÖ kommt in den Umfragen nicht vom Fleck (2019: 23,9 Prozent).

Die Bereitschaft, zur Wahl zu gehen, ist gemäß der Umfrage relativ hoch. 66 Prozent der Befragten gaben an, „sehr sicher“ wählen zu wollen. Bei der letzten EU-Wahl 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 59,8 Prozent. Für die OGM-Umfrage wurden 1007 wahlberechtigte Österreicher zwischen 7. und 8. Mai befragt (Schwankungsbreite 3,1 Prozent).

Charakter politisch relevant?

Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, schloss indes eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der FPÖ in Österreich auf Bundesebene aus. „Ich halte es für unmöglich, mit dieser Führerpartei mittlerweile zusammenzuarbeiten“, sagte Lopatka am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Dies gelte auch, wenn FPÖ-Chef Herbert Kickl einen Schritt zur Seite machen würde, denn: „Die FPÖ ist Kickl.“ In der Vergangenheit habe auch er mit der FPÖ zusammengearbeitet, aber „die Kickl-FPÖ ist eine völlig andere“, meinte Lopatka.

Nicht nachvollziehen kann Lopatka die Argumentation Schillings, die Vorwürfe gegen sie hätten nichts mit Politik zu tun. Schilling habe „gemeint, das eine ist der Charakter, das andere die Politik. Ich sehe gegenteilig, für mich ist Charakter Grundvoraussetzung für Politiker“, sagte Lopatka. (red/APA)