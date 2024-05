Großbrand in Warschau zerstört Einkaufszentrum mit 1400 Geschäften

Mehr als 240 Feuerwehrleute und 99 Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Ursache für den Großbrand ist noch unklar.

In Polen hat ein Großbrand in der Hauptstadt Warschau ein Einkaufszentrum mit rund 1400 Geschäften zerstört. Der Brand in dem Einkaufszentrum Marywilska 44 im Stadtteil Bialoleka war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. An den Löscharbeiten beteiligten sich mehr als 240 Feuerwehrleute, zeitweise waren 99 Fahrzeuge der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Flammen loderten aus dem Dach des Einkaufszentrums Marywilska. Reuters / Dariusz Borowicz

Aufnahmen des Sender TVN24 zeigten, wie Flammen aus dem Dach der großflächigen Anlage loderten. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle, die Ermittlungen zu den Ursachen hielt weiter an.

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte der Nachrichtenagentur PAP, man werde am Montag über finanzielle Unterstützung für die vielen betroffenen Kleinhändler beraten, deren Existenzgrundlage durch den Brand vernichtet wurde. Ein Großteil der Händler stammt aus Vietnam. (APA/dpa)