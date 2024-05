Bundesliga-Finale: Neuer Meister steht erst in letzter Runde fest

Ein Doppelpack von Otar Kitseihvili gegen Lask war nicht genug, ein Elfmeter und ein Lattentreffer schoben die Meisterentscheidung auf. Salzburg fegte mit 5:1 über Hartberg hinweg, Konate traf dreimal. Rapid wird fix Vierter.

Sturm Graz muss auf den Meister-Krönung noch warten. Die Tabellenführer der Fußball-Bundesliga erreichte beim LASK am Sonntag nur ein 2:2 (1:1), der Vorsprung auf Salzburg schmolz damit auf zwei Zähler. Die Entscheidung im Titelzweikampf wird damit in der letzten Runde kommenden Sonntag fallen. Dann hat Sturm die Klagenfurter Austria in Graz zu Gast und noch immer alle Trümpfe in der Hand, sich erstmals seit 2011 zum Meister zu krönen.

In Linz war für den Cupsieger nur ein Remis möglich. Nachdem Florian Flecker (20.) die Oberösterreicher voran gebracht hatte, nutzte Otar Kiteishvili (30.) einen Patzer der LASK-Hintermannschaft zum Ausgleich. Der formstarke Georgier ließ kurz nach Seitenwechsel (48.) noch sein neuntes Saisontor folgen. Die Elf von Christian Ilzer schien auf Meisterkurs, ehe Marin Ljubicic (77.) per Foul-Elfmeter für die Linzer noch das verdiente Remis fixierte. Im Finish traf Sturm noch die Latte.

Salzburg kann also erneut Fußballmeister werden. Die „Bullen“ gewannen beim TSV Hartberg klar mit 5:1 (3:1). Für Salzburg schaute am Ende der erste Liga-Sieg seit dem 4:2 gegen Austria Klagenfurt am 21. April heraus. Nächste Woche trifft die Mannschaft von Trainer Onur Cinel zu Hause auf den nun fix drittplatzierten LASK.

Mayulu lässt Rapid jubeln

Rapid wird die aktuelle Saison der Fußball-Bundesliga auf Platz vier beenden. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in der vorletzten Meistergruppen-Runde dank eines Treffers von Fally Mayulu (46.) einen 1:0-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt und sind dadurch nicht mehr von jenem Rang zu verdrängen, der den Einstieg in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League bedeutet.

Die sechstplatzierten Klagenfurter würden noch Platz fünf und damit das Europacup-Play-off erreichen, wenn sie in einer Woche bei Meisteranwärter Sturm Graz gewinnen und der TSV Hartberg gleichzeitig bei Rapid verliert.