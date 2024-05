Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Putin entlässt Verteidigungsminister Schoigu: Mitten im Krieg gegen die Ukraine wechselt Präsident Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister aus. Seit 2012 war Sergej Schoigu russischer Verteidigungsminister. Er soll nun Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates werden. Auf Schoigu folgt ein Zivilist und Wirtschaftsexperte. Mehr dazu.

Separatisten verfehlen erstmals seit 1980 Mehrheit: Bei den Regionalwahlen in Katalonien haben die separatistischen Parteien ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren. Großer Gewinner ist laut Prognosen die sozialistische Partei von Ministerpräsident Sánchez. Mehr dazu.

Was wurde eigentlich aus dem Masernausbruch? Anfang des Jahres kam es binnen kurzer Zeit zu Dutzenden Ansteckungen. Mittlerweile wurde die Ausbreitung gestoppt – was zu erwarten war. Mehr dazu.

Wer den Gaza-Krieg für eigene Zwecke nutzt: In Libyen wirft der UN-Beauftragte das Handtuch, in Syrien und im Irak verstärkt die Türkei ihre Angriffe auf kurdische Milizen, in Kuwait schickt der Emir das Parlament nach Hause und lässt Regimekritiker festnehmen: Während die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf den Gaza-Krieg konzentriert ist, entwickeln sich in der Region neue Krisen. Gerade Gaza zeige die Gefahr durch „vergessene Konflikte“, warnen Experten. Mehr dazu.

Warum heißt Schilling eigentlich Schilling? „Als österreichische Währung wurde er schon 2002 abgelöst, dennoch ist gerade viel von Schilling die Rede“: Mein Kollege Erich Kocina hat sich mit dem Wort „Schilling“ beschäftigt. Das Wort hatte einst noch eine völlig andere Bedeutung. Mehr dazu.

Der Song Contest zeigt, wo unsere Sprache Lücken hat: Zehn Jahre nach Conchita Wurst bringt der ESC-Sieg der Schweiz ein neues Role Model abseits der Mann-Frau-Norm - und zeigt, was der deutschen Sprache weiterhin fehlt. Die Morgenglosse.