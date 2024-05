85-Jähriger stürzt in Tirol mit Golfcart ab

Per Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht (Archivbild).

Per Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht (Archivbild). APA/GEORG HOCHMUTH

Ein 85-Jähriger war Beifahrer in einem Golfcart, das von seinem 56-jährigen Sohn gelenkt wurde. Als dieser kurz ausstieg, rollte das Fahrzeug davon und stürzte in einen Wald.

Nach einem ungewöhnlichen Unfall musste am Sonntagvormittag ein 85 Jahre alter Mann mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann Beifahrer eines Golfcarts, das von seinem 56-jährigen Sohn gelenkt wurde. Als dieser kurzzeitig ausstieg, rollte das Fahrzeug mit dem 85-Jährigen davon und stürzte in einen angrenzenden Wald.

Die beiden waren auf einer Forststraße ins Perchertal im Gemeindegebiet von Pertisau am Achensee unterwegs und mussten vor einer geschlossenen Schranke anhalten. Warum sich dann das Fahrzeug mit dem Vater in Bewegung setzte, ist noch Gegenstand von polizeilichen Erhebungen.

Das Fahrzeug prallte nach ca. 16 Metern gegen einen Baum und wurde dadurch gestoppt. Der 85-Jährige war während des Absturzes aus dem Fahrzeug geschleudert worden und kam ca. zehn Meter unterhalb des Fahrzeuges zu liegen. (APA)